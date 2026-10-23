MS-13: condenan a 116 pandilleros a penas de hasta 565 años de prisión

Un total de 116 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron condenados a penas de prisión por delitos como agrupaciones ilícitas, conspiración para homicidios, extorsión, tráfico ilícito y portación ilegal de armas de fuego.

La sentencia más alta fue de 565 años de cárcel para Joel Amílcar Miranda García, identificado como corredor de clica.

Otros integrantes de la estructura recibieron condenas de hasta 430 años, mientras que varios de sus corredores fueron sentenciados a penas de entre 205 y 305 años. De acuerdo con las investigaciones, la agrupación operó entre 2020 y 2022, principalmente en Chalatenango, aunque también extendió sus actividades a Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana.

Las autoridades indicaron que los integrantes tenían diferentes funciones dentro de la organización, desde colaboradores hasta corredores de clica y de programa. Los acusados fueron capturados durante el régimen de excepción y las condenas se dictaron en una audiencia única ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.