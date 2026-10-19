Movimiento Social Comunitario entrega 60 sillas de ruedas gratuitas a personas con discapacidad 

El Movimiento Social Comunitario entregó 60 sillas de ruedas gratuitas a personas con discapacidad, como parte de una iniciativa destinada a facilitar su movilidad. Los recursos para adquirirlas se obtuvieron mediante una recaudación realizada a través de distintas actividades organizadas por la agrupación.

German Muñoz, director del Movimiento Social Comunitario, señaló que esta ayuda beneficia a las familias que tienen dificultades para movilizar a sus adultos mayores y trasladarlos a sus consultas médicas.

Además, destacó que las sillas de ruedas permiten a los beneficiarios salir de sus viviendas, acudir al parque y disfrutar del aire libre.