Motoristas de San Salvador piden permiso provisional para trabajar y pagar multas

Motoristas del transporte colectivo del área metropolitana de San Salvador solicitaron a las autoridades un permiso provisional para trabajar y pagar sus multas en cuotas.

El conductor Javier Medrano explicó que muchos no han salido a trabajar por temor a tener percances con las nuevas leyes de tránsito.

Medrano reconoció que tiene una licencia vencida que no pudo renovar por problemas del pasado y que, junto con sus compañeros, acumula deudas con el Estado. Los conductores piden al Ministerio de Hacienda pagar en cuotas que puedan cancelar y al Viceministerio de Transporte un permiso provisional sellado para trabajar tranquilos.

Medrano señaló que muchos son padres y abuelos que necesitan ganarse el pan diario y que temen pisar una delegación por algún percance. El grupo aseguró que no ha salido a trabajar ni siquiera en un 60 por ciento por temor a las nuevas leyes.

Los motoristas prometieron no cometer errores y pidieron al pueblo salvadoreño que alce la voz para que las autoridades los escuchen.