Motociclistas protagonizan racha de accidentes de tránsito

Un motociclista falleció tras impactar contra un camión en el redondel Claudia Lars. Según testigos, el motociclista, que circulaba hacia Santa Tecla, habría invadido el carril del camión, cuyo conductor realizaba un giro hacia Quezaltepeque. Medicina Legal llegó al lugar para identificar a la víctima.

Otro accidente ocurrió en la carretera del Litoral en San Nicolás Lempa, donde un pick up que transportaba láminas volcó. Según las versiones, los lazos que sujetaban la carga se soltaron, lo que hizo que el conductor perdiera el control. Su acompañante resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Mientras tanto, en la carretera de Oro, a la altura del puente Ticsa, en Ilopango, un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito y fue trasladado a un centro asistencial.

En otro hecho, un motociclista chocó contra la parte trasera de un vehículo sobre la carretera al Puerto de La Libertad, cerca del desvío a Comasagua. Según la información, el exceso de velocidad habría provocado el accidente. Peatones que transitaban por la zona auxiliaron al lesionado.