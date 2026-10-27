Motociclistas multados por diversas faltas durante control vehicular

Es el llamado de atención que hizo un gestor del Viceministerio de Transporte a un motociclista que no portaba licencia de conducir, aunque aseguraba haberla tramitado; sin embargo, el sistema decía lo contrario.

Incluso le preguntaron si realizó el proceso para obtener la licencia, pero su respuesta fue que nunca se la dieron en físico.

Esto ocurrió durante un control vehicular realizado por el VMT sobre el bulevar de Los Próceres. El infractor deberá pagar 200 dólares en multas por manejar sin documentos.

Durante la intervención las autoridades aplicaron entre 6 y 7 esquelas por faltas como no portar licencia de conducir o poseer tarjeta de circulación vencida. Algunos conductores consultados dijeron estar de acuerdo con este tipo de controles.

De acuerdo con datos del observatorio nacional de seguridad vial, el parque de motocicletas en el país es de 753,031; pero solo 344,332 personas poseen licencia de conducir, un poco más del 50% del total de conductores.