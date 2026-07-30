Motociclista sufre accidente en Zacatecoluca por invasión de carril

Una motociclista resultó lesionada tras un accidente de tránsito registrado en Zacatecoluca, frente a una institución bancaria. De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la mujer, provocando que cayera sobre la carpeta asfáltica.

Socorristas de Comando de Salvamento brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentó laceraciones leves y dolor muscular.

Las autoridades reportan que durante 2026 se han registrado 13,109 siniestros viales, con 9,053 personas lesionadas y 833 fallecidos. Entre las principales causas de estos hechos figuran la distracción al volante y exceso de velocidad.