Motociclista se accidenta y es intervenido por paquete de dudosa procedencia

Un motociclista que se dedica al servicio de delivery perdió el control de su vehículo e impactó contra un arriate en la carretera Panamericana, a la altura del ingreso a Antiguo Cuscatlán, luego de observar una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizaba labores de monitoreo en el sector.

El accidente, ocurrido durante la noche, movilizó a instituciones de socorro que brindaron asistencia al conductor, quien resultó con lesiones.

Las autoridades procedieron a retener al motociclista para iniciar las investigaciones correspondientes, ya que, según versiones preliminares, se le habría encontrado un paquete de dudosa procedencia en su mochila de trabajo.