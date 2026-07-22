Motociclista se accidenta y es intervenido por paquete de dudosa procedencia

Conductor habría perdido el control tras ver una patrulla de la Policía Nacional Civil.

Un motociclista que se dedica al servicio de delivery perdió el control de su vehículo e impactó contra un arriate en la carretera Panamericana, a la altura del ingreso a Antiguo Cuscatlán, luego de observar una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizaba labores de monitoreo en el sector.

El accidente, ocurrido durante la noche, movilizó a instituciones de socorro que brindaron asistencia al conductor, quien resultó con lesiones.

Las autoridades procedieron a retener al motociclista para iniciar las investigaciones correspondientes, ya que, según versiones preliminares, se le habría encontrado un paquete de dudosa procedencia en su mochila de trabajo.