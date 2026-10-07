Motociclista resulta lesionado tras colisión con un vehículo en carretera Panamericana

Un motociclista resultó lesionado tras una colisión con un vehículo particular en la carretera Panamericana, en la zona de Antiguo Cuscatlán, cuando ambos circulaban hacia el sector de Santa Tecla.

Según Julio Rosales de Comandos de Salvamento, el vehículo intentaba incorporarse hacia el lado derecho cuando colisionó con la motocicleta. El motociclista cayó al pavimento y sufrió lesiones en el brazo izquierdo y parte del hombro.

El vocero de la institución indicó que el día anterior atendieron cerca de cinco accidentes de moto en este sector. Además, señaló que el promedio de atención es de entre 10 y 12 motociclistas.