Un motociclista falleció la mañana de este jueves 19 de noviembre tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera de Oro, específicamente en el paso a desnivel de Apopa, en el carril que conduce hacia Soyapango.

El fuerte impacto dejó la motocicleta prácticamente destruida, con varias de sus partes esparcidas sobre la vía, mientras que el cuerpo de la víctima yacía sobre la carretera.

Personal del sistema de emergencias médicas llegó al lugar, pero el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Tras el percance, las autoridades comenzaron a procesar la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la circulación vehicular quedó reducida a un solo carril en el sector.