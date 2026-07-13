Motociclista fallece en San Miguel tras ser arrollado por conductor ebrio

Un motociclista falleció en el Periférico Gerardo Barrios, San Miguel, tras ser arrollado por José Gerson Cerón Enríquez, quien manejaba con 113 grados de alcohol y sobrepasó de forma imprudente, impactando tres vehículos antes de atropellar a la víctima, quien murió en el lugar pese a los intentos de reanimación de los socorristas.

Cerón Enríquez enfrentará cargos por homicidio culposo y conducción peligrosa, informaron las autoridades. Paralelamente, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 767 fallecidos en siniestros viales durante este año, de los cuales 630 corresponden a usuarios vulnerables, con 344 motociclistas y 266 peatones como los grupos más afectados. La institución insta a extremar precauciones en las vías.