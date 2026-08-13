Morazán registra aumento de incendios por sequía y canícula prolongada

Los siniestros han afectado áreas de hasta tres hectáreas en distintos puntos del departamento.

Las autoridades de Morazán se mantienen en alerta ante el incremento de incendios registrado en los últimos días, pese a la temporada invernal. Ante este escenario, fue convocada la Mesa Departamental de Manejo del Fuego, debido a la extensión del periodo seco.

Alrededor de 10 incendios se han registrado recientemente en distintos puntos del departamento, afectando vegetación y generando preocupación entre las autoridades.

Las autoridades señalaron que se trata de incendios forestales y de maleza seca que, hasta el momento, han afectado áreas pequeñas de entre una y tres hectáreas.