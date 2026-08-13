Morazán registra aumento de incendios por sequía y canícula prolongada

Las autoridades de Morazán se mantienen en alerta ante el incremento de incendios registrado en los últimos días, pese a la temporada invernal. Ante este escenario, fue convocada la Mesa Departamental de Manejo del Fuego, debido a la extensión del periodo seco.

Alrededor de 10 incendios se han registrado recientemente en distintos puntos del departamento, afectando vegetación y generando preocupación entre las autoridades.

Las autoridades señalaron que se trata de incendios forestales y de maleza seca que, hasta el momento, han afectado áreas pequeñas de entre una y tres hectáreas.