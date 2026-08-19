MOP inicia iluminación en Carretera de Oro con primeros postes en tramo de San Martín

La intervención forma parte de un plan que contempla más de 100 kilómetros iluminados en el país.

El Ministerio de Obras Públicas instaló los primeros postes de iluminación en el tramo de San Martín de la Carretera de Oro, una obra que beneficiará a los conductores que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto incluye 22 kilómetros de iluminación en este sector, con el objetivo de mejorar la seguridad vial durante la noche y la madrugada.

Autoridades señalaron que, según normativa internacional, la iluminación puede reducir accidentes hasta en un 30 %.

Los usuarios de la vía celebraron la obra, pues anteriormente el tramo permanecía completamente oscuro.