Montaje de SivarLand inicia en el Estadio Cuscatlán para Fiestas Agostinas

A pocos días del inicio de las Fiestas Agostinas, comenzaron los trabajos de montaje de SivarLand, uno de los principales campos de feria de San Salvador.

En los alrededores del Estadio Cuscatlán ya se observa la instalación de las primeras estructuras que albergarán juegos mecánicos, restaurantes temporales y puestos comerciales durante las celebraciones.

Las autoridades ya trabajan en la habilitación del espacio para recibir a miles de visitantes que acudirán a disfrutar de las actividades programadas, mientras se espera una conferencia por parte del alcalde para anunciar la apertura del evento al público.