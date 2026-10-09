Monitorean sistema en el sureste de El Salvador con probabilidad de desarrollo ciclónico

Se monitorea un sistema en la zona sureste de El Salvador que puede formar una baja presión con una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Este sistema podría favorecer cambios en las condiciones atmosféricas días venideros.

La influencia de otros sistemas mantendrá la zona de convergencia intertropical cercana a las costas salvadoreñas durante el resto de la semana.

Una onda tropical se acerca a Centroamérica y continuará manteniendo las condiciones inestables.

Como resultado, continuarán las lluvias y las tormentas principalmente durante las tardes y las noches.