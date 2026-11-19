La segunda jornada de Momentum Bank 2026 en Nueva York abordó cómo la inteligencia artificial está transformando la industria financiera. Los expertos plantearon los desafíos de protección de datos, ciberseguridad y gobernanza para un uso responsable de estas herramientas.

Un representante de un banco señaló que la entidad experimenta con esta tecnología en procesos internos para optimizar la experiencia de los clientes. Indicó que buscan menores tiempos de espera, mejor servicio y menos errores operativos.

La tecnología se utiliza para agilizar la programación de aplicaciones móviles y cerrar brechas de ciberseguridad. El vocero aclaró que todavía no despliegan la inteligencia artificial en la transaccionalidad directa del cliente por precaución.

Explicó que buscan preservar la confianza de los clientes con una buena estructura de gobernanza. Otro especialista señaló que el riesgo no está en la tecnología en sí, sino en el uso y los controles que deben existir.