Modernización de laboratorios del Ministerio de Agricultura

Los laboratorios de diagnóstico del Ministerio de Agricultura y Ganadería fueron modernizados, con esta renovación, las autoridades buscan ampliar la capacidad de vigilancia sanitaria, mejorar los análisis y ofrecer respuestas más rápidas y precisas ante enfermedades y plagas que podrían afectar la producción agropecuaria del país.

La intervención representó una inversión de 3 millones de dólares y comenzó a ejecutarse en 2024. Como parte del proyecto, se incorporaron equipos de alta tecnología y se actualizaron los procesos técnicos, lo que permite realizar diagnósticos con mayor eficiencia y bajo estándares de calidad más altos. Las mejoras facilitan el trabajo de los productores agrícolas y ganaderos, contribuyen a los controles de inocuidad de los alimentos y respaldan el comercio de productos agropecuarios.

Con este proyecto, el MAG prevé ampliar la capacidad para detectar de forma oportuna enfermedades animales y vegetales, mejorar el control sanitario de la producción agropecuaria y mantener los procesos de diagnóstico conforme a estándares internacionales.