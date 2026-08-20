Moderna y Merck logran avance en vacuna personalizada contra melanoma

Una vacuna personalizada de ARNm de Moderna, combinada con la inmunoterapia de Merck, cumplió los principales objetivos de un ensayo clínico avanzado contra el melanoma. Según las farmacéuticas, el tratamiento redujo la recurrencia del cáncer y su propagación a otras partes del cuerpo.

El ensayo incluyó a 1,137 pacientes con melanoma de alto riesgo que ya habían pasado por una cirugía. La vacuna utiliza las mutaciones específicas del tumor de cada paciente para desarrollar un tratamiento personalizado.

Tras conocerse los resultados, las acciones de Moderna subieron 60 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Merck avanzaron 7.5 %.

Analistas de Barclays proyectan que esta terapia podría generar 3 mil millones de dólares en ingresos para 2035 por su uso contra el melanoma.