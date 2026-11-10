El Miss Universo inició oficialmente en Puerto Rico con la participación de destacadas mujeres de distintas naciones. La competencia se extenderá durante semanas antes de la noche final.

La representante de El Salvador es Sofía Córdova, mientras que México llega con María Vargas, quien asume el reto de mantener el protagonismo de su país en el certamen.

En los primeros días destacan candidatas como Clara Vegas, de Venezuela, a quien la crítica señala como una de las grandes favoritas.

La lista de favoritas también incluye a las representantes de Chile, Dominga López, República Dominicana, Melissa Núñez, y Nicaragua, Jasmine Blandford.

Las primeras salidas mostraron una marcada tendencia hacia los colores tropicales, en sintonía con la sede caribeña.