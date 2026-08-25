Miss Universo 2025 Fátima Bosch enfrenta posible orden de arresto por difamación en Tailandia

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil anunció que acelerará un proceso para solicitar una orden de arresto contra Fátima Boch, Miss Universo 2025, a quien acusa de presunta difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.
El conflicto se originó el 4 de noviembre de 2025, cuando Nawat cuestionó públicamente a Bosch durante una actividad del concurso, y ella aseguró haber recibido un trato irrespetuoso.
Días después, la mexicana fue coronada como Miss Universo.
Ante la nueva situación, Bosch afirmó que no se arrepiente de defender su dignidad y manifestó preocupación por lo que considera un intento de intimidación.