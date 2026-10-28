Misión de búsqueda de salvadoreños desaparecidos en Haití

A más de una semana de la desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití, continúan las operaciones para dar con su paradero. El caso ha generado expectativa en el país y, según la más reciente encuesta de CID Gallup, el 86% de la población respalda la misión. Pero lo ocurrido también conecta con una herida que El Salvador conoce bien.

Según fuentes gubernamentales haitianas, El Salvador habría desplegado a más de 1,000 soldados en ese país caribeño, como parte de una fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas, sin embargo, aún quedan interrogantes sobre la organización del contingente, la duración de su misión, la posible incorporación de más efectivos y las acciones logísticas y operativas que se implementarán, bajo los lineamientos del mandato internacional.

El despliegue no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino también en el ámbito diplomático, en este escenario, los especialistas analizan la capacidad de la fuerza internacional para hacer frente a las estructuras criminales que operan en Haití y los obstáculos que podrían enfrentar para recuperar el control del territorio.

Pero ¿quiénes son los grupos criminales a los que se enfrentarán los efectivos salvadoreños? ¿qué tan distintas son sus estructuras y formas de operar de las pandillas que durante años atemorizaron a la población en El Salvador?

Además de las operaciones de seguridad, surge la interrogante de saber si Haití cuenta con las condiciones institucionales y sociales para recuperar la tranquilidad y si una intervención internacional puede sentar las bases para una paz duradera.

Desde la perspectiva política, los especialistas también plantean otro escenario, si la misión logra debilitar a las estructuras criminales, la experiencia podría dejar lecciones sobre las estrategias de seguridad aplicables en otros países.