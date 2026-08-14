Minsal confirma 58 casos importados de sarampión en El Salvador

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó 58 casos de sarampión, 24 de dengue y 2 de COVID-19 durante las últimas semanas de julio, según el boletín epidemiológico oficial.

Todos los casos de sarampión han sido importados, siendo el grupo de 20 a 29 años el más afectado con 20 pacientes, seguido por el rango de 10 a 19 años con 14 casos. San Salvador es el departamento con mayor incidencia, acumulando 33 contagios, principalmente en los distritos de San Martín con 12 y Soyapango con 9.

Las autoridades de salud no han reportado fallecimientos por sarampión. En cuanto al dengue, se registran 2 muertes y 30 egresos hospitalarios, con la mayoría de casos sospechosos concentrados en niños y jóvenes de 1 a 19 años.