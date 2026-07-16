Ministro de Trabajo se refirió a futuro del Simetrisss

Rolando Castro asegura que el candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre, aun no se separa del cargo dentro del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

El funcionario aseguró que debe existir claridad sobre el ejercicio de la dirigencia sindical y la participación en actividades partidarias, y es que Aguirre ha estado afiliado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde 2014, y por esta decisión de candidatura podría ser expulsado, según Castro, pero hasta el momento no se ha revelado nada oficial al respecto.

Todos estos temas fueron hablados durante la convocatoria a la nominación al Premio Nacional del Trabajo Decente 2026, un reconocimiento anual a las empresas por buenas prácticas laborales.