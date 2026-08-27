Ministro de Trabajo confirma que un empleado sigue delicado tras caída de árbol en la Asamblea Legislativa

Tres empleados resultaron lesionados luego de ser golpeados por un árbol que cayó durante trabajos que se desarrollaban en la Asamblea Legislativa. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que dos de los trabajadores ya fueron dados de alta, mientras que uno permanece hospitalizado en estado delicado.

Según el funcionario, el trabajador sufrió una fractura en el cráneo y permanece en coma inducido. Castro indicó que el pronóstico médico es reservado debido a la condición de salud del empleado.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Trabajo continuará el proceso correspondiente con la empresa responsable del incidente.