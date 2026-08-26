Ministro de Trabajo confirma comisión técnica para modernizar jornada laboral

La Comisión Técnica para la Modernización del Tiempo de Trabajo ya fue conformada en El Salvador y próximamente se anunciará su instalación, según confirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, tras el acuerdo alcanzado en la reciente sesión del Consejo Superior del Trabajo para elaborar una ruta de propuestas.

La comisión tendrá reuniones periódicas, proyectando entre dos y tres encuentros por semana, con el objetivo de que el debate sea ágil y efectivo para consolidar una propuesta en el menor tiempo posible, aunque por ahora no existe una definición concreta sobre los cambios.

El ministro Castro indicó que se realizarán reuniones con cámaras empresariales, sindicatos y todos los segmentos de la población, incluyendo organizaciones que no forman parte del Consejo Superior del Trabajo, para escuchar todas las voces y construir un consenso que permita alcanzar un acuerdo por unanimidad.