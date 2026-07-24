Ministerio de Turismo prevé 2.8 millones de visitantes en vacaciones de agosto

El Ministerio de Turismo de El Salvador proyecta que 2.8 millones de personas visiten espacios públicos durante las vacaciones de agosto, mientras se espera la llegada de 91 mil turistas internacionales que pernoctarán en el país entre el 1 y el 9 de agosto, según declaraciones de la titular de la cartera, quien destacó destinos como el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, el Parque Nacional Boquerón y las áreas naturales protegidas como Los Almendros y El Imposible.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, informó que el Aeropuerto Internacional atenderá a más de 160 mil viajeros en llegadas, salidas y conexiones, con un promedio de 18 mil personas diarias y 1,400 operaciones aéreas en el mismo periodo.

El despacho de la primera dama lanzó el sitio web familyfriendlyelsalvador.com para consultar horarios, costos y accesibilidad de actividades con sello Family Friendly. El ISTU aumentará la salida de buses alegres durante las vacaciones, según lo anunciado.