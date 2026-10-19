Ministerio de Trabajo tomará acciones contra empresa tras accidente que lesionó a tres trabajadores

El Ministerio de Trabajo anunció que iniciará acciones contra la empresa MC Constructores S.A. de C.V. tras un accidente laboral ocurrido a finales de agosto, en el que tres trabajadores de la institución resultaron lesionados por la caída de varios árboles sobre ellos.

Según informó el ministerio, la empresa manifestó que no asumirá responsabilidad por lo sucedido. Ante esta posición, la institución anunció que buscará una reunión urgente con su representante legal para abordar el caso.

El Ministerio de Trabajo advirtió que, si la empresa mantiene su postura, remitirá el caso a las instancias correspondientes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.