Ministerio de Trabajo realiza feria de empleo para personas con discapacidad y jóvenes retornados

El Ministerio de Trabajo realizó una feria de empleo orientada a salvadoreños con discapacidad y jóvenes retornados en la sede del CENTA, en Ciudad Arce. La actividad fue organizada bajo el programa Up Digital, una alianza estratégica con el Gran Ducado de Luxemburgo.

El programa tiene como objetivo emplear a personas y darles una oportunidad, sobre todo a jóvenes entre 18 y 35 años con competencias digitales básicas, así como a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas retornadas con discapacidad o en procesos de reinserción social.

Durante la feria, diferentes empresas entrevistaron a los solicitantes de empleo, y una participante con discapacidad relató que antes buscaba trabajo y lloraba por su problema, pero que ahora se siente feliz y agradecida por la oportunidad. Un retornado que vino desde Francia hace un año señaló que este tipo de espacios le sirven mucho para buscar un lugar donde emplearse, y pidió que se den oportunidades con pruebas de al menos 15 días en lugar de juzgar por la edad.