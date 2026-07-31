Ministerio de Trabajo implementa plan de inspección laboral por asuetos

Más de 700 inspectores del Ministerio de Trabajo se desplegarán durante las vacaciones agostinas para verificar el cumplimiento de la normativa laboral y que se pueda garantizar el pago a quienes les tocará desempeñar sus funciones los días de asueto, que son el día 3 y 5 de agosto para el distrito de San Salvador y el 6 es asueto remunerado a nivel nacional.

El ministro de Trabajo señaló que entre los sectores con mayor incumplimiento de los derechos de los colaboradores se encuentran las empresas de seguridad.

Rolando Castro aseguró que también se verificará que las propinas sean entregadas a los colaboradores en el tiempo establecido, es decir en un plazo máximo de 15 días.

El incumplimiento del código de trabajo puede llevar a las empresas a recibir altas sanciones advierte el funcionario.

Además, anunció que en los próximos días se realizaran nuevos despliegues de los inspectores del Ministerio de Trabajo para garantizar el pago de nocturnidad para los empleados.