El Ministerio de Trabajo prepara sanciones tras identificar varias irregularidades durante la jornada laboral nocturna. Más del veinte por ciento de la clase trabajadora se desempeña en horarios nocturnos en El Salvador.

El ministro Rolando Castro recordó que la ley vigente establece el pago del veinticinco por ciento de nocturnidad para el trabajo nocturno.

Señaló que el trabajo nocturno no es de ocho horas, sino de siete horas. Indicó que fortalecerán el equipo de inspectores y técnicos a nivel nocturno para garantizar los derechos de los trabajadores. También mencionó el programa Defiende Tu Aguinaldo, que busca garantizar la entrega del aguinaldo el veinte de diciembre.

El veinticuatro de noviembre partirá un nuevo contingente hacia Canadá como parte del programa de migración laboral.