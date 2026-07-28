Ministerio de Salud reporta 50 casos de sarampión en el país

Soyapango es uno de los distritos que encabeza la lista con más casos confirmados de sarampión, al registrar ocho contagios, la misma cifra reportada en San Miguel, seguido de San Martín, con seis casos, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico, que eleva a 53 el total de casos confirmados en el país.

Se han identificado 16 contagios en menores de 20 años, entre ellos siete niños menores de 10 años, son el grupo más afectado, ante este panorama, padres de familia en Soyapango aseguran que han reforzado las medidas sanitarias para proteger a sus hijos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, sus principales síntomas son fiebre alta, erupciones en la piel, tos, secreción nasal y ojos rojos, en los casos más graves puede provocar neumonía, deshidratación, infecciones de oído e incluso encefalitis.

Las autoridades de salud insisten en que la vacunación sigue siendo la principal medida de prevención para evitar la propagación de la enfermedad. Además, afirman que todos los contagios detectados en el país corresponden a casos importados.