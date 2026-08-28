Ministerio de Obras Públicas cerrará autopista Los Chorros por voladura de roca este fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador cerrará totalmente la autopista Los Chorros este fin de semana para realizar una voladura de roca en el balneario Los Chorros, como parte de la construcción del viaducto y ampliación de la vía.

La voladura se ejecutará en la madrugada del sábado 29 de agosto para intervenir un talud inestable que ha provocado deslizamientos a lo largo del tiempo, y se estima que caerán aproximadamente 4.000 metros cúbicos de roca sobre la arteria, por lo que será necesario cerrar la autopista por precaución.

Las autoridades proyectan reabrir la vía a más tardar el domingo, luego de remover los escombros con maquinaria pesada trabajando 24 horas al día. El proyecto, considerado el más grande de infraestructura vial en la región, presenta un 60% de avance y se espera que la mayor parte de la autopista esté terminada a finales de este año, quedando únicamente los puentes para 2027.