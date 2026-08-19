Ministerio de Medio Ambiente reporta lluvias en occidente con acumulados de hasta 38.6 mm

Las precipitaciones regresaron a diferentes sectores de El Salvador tras varios días sin lluvias, dejando los mayores acumulados en la zona occidental del país, con Apaneca en Ahuachapán Centro como la estación que registró la mayor cantidad con 38.6 milímetros, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente.

Le siguieron Boquerón en La Libertad Sur con 36.4 milímetros, Chalchuapa en Santa Ana Oeste con 35.6, Los Naranjos en Sonsonate Norte con 34.4 e Izalco en Sonsonate Este con 32.8 milímetros.

En el área metropolitana, la estación de la Universidad de El Salvador, en San Salvador Centro, acumuló 25 milímetros, mientras que en Ahuachapán fueron 23.2 y en Santa Ana Centro 20.2 milímetros.