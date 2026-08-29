Ministerio de Medio Ambiente prevé lluvias y tormentas para fin de semana

El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó lluvias durante las tardes y noches de este fin de semana, con tormentas fuertes el domingo que podrían incluir ráfagas de viento y caída de granizo, mientras agosto registra un déficit de lluvia del 71 % respecto a su promedio histórico.

Protección Civil advirtió que las lluvias esporádicas recientes no significan el fin de la sequía, ya que son focalizadas e irregulares.

El país acumula un déficit de lluvias del 35.7 % entre enero y el 25 de agosto.

Se esperan temperaturas superiores a los 40 grados en algunos sectores.