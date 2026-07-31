Ministerio de Medio Ambiente lanza iniciativa de aulas al aire libre y pasaporte verde

Las aulas al aire libre y el pasaporte verde son dos iniciativas de educación ambiental que lanza el Ministerio de Medio Ambiente para convertir las visitas a las áreas naturales protegidas en una experiencia de aprendizaje y conservar las condiciones para que fauna y flora se conserven.

Entre las áreas protegidas está el parque nacional Montecristo, en el sector San Blas en La Libertad parque nacional El Imposible en Ahuachapán, la laguna de El Jocotal en Usulután y el complejo Los Cóbanos en Sonsonate donde se protegen los arrecifes.

En el canal El Zapatero ubicado en el area natural protegida de la barra de Santiago el recorrido en lancha, permite acercarse a la zona del manglar e incluso visitar el santuario de Los Cocodrilos.