Ministerio de Agricultura habilita Agroconecta para asistir a agricultores

El Ministerio de Agricultura habilitó Agroconecta, unas instalaciones para asistir a los agricultores mediante aplicaciones de mensajería, aplicaciones móviles y llamadas telefónicas. La plataforma digital busca duplicar, triplicar y masificar la asistencia técnica que ya se brinda a los productores del campo. palabras

El viceministro de Agricultura explicó que a través del CENTA ya se asiste técnicamente a más de mil agricultores. Señaló que están contratados más de doce agrónomos para brindar la asistencia virtual, y que la plataforma es un complemento de respuestas rápidas para quienes requieren atención inmediata.

Aclaró que el agricultor o productor que requiera una visita técnica también puede programarla a través del centro.