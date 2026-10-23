La cantante Miley Cyrus le rapó la cabeza a una fanática con cáncer de mama en etapa 3 antes de que iniciara su quimioterapia.

El encuentro ocurrió en el backstage del Hollywood Bowl, en Los Ángeles. La seguidora, identificada como Cash Jacobs, había pedido el gesto en TikTok. El video del momento se difundió el pasado 21 de octubre.

La protagonista de «Hannah Montana» contactó a Jacobs poco antes del show y le consiguió boletos para esa fecha.

En las imágenes, la cantante le pregunta si está lista y le dice que puede ser suave y fuerte al mismo tiempo.

Jacobs relató en TikTok que su deseo era que la artista le cortara el pelo antes de iniciar el tratamiento. El gesto coincidió con octubre, mes de la prevención del cáncer de mama.