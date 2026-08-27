Miles de personas arrastraron un histórico castillo en Japón

La torre fortificada había sido desplazada 80 metros en 2015 para permitir reparaciones en los muros de piedra que la sostienen. En ese momento, los ingenieros optaron por mover la estructura de madera de tres pisos sin desmontarla, elevándola sobre rieles metálicos hasta una plataforma temporal.

Ahora, grupos de unas 80 personas se turnaron desde el sábado para mover la torre de regreso a su sitio.

Las autoridades locales estiman que alrededor de 4,000 personas participaron de la convocatoria y lograron desplazar la estructura casi cinco metros y el municipio desplegará maquinaria pesada en septiembre para completar el recorrido, con el objetivo de completar la instalación en noviembre.