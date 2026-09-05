Milei llama a coordinar a la derecha latinoamericana frente a la izquierda

El presidente argentino Javier Milei llamó a coordinar a la derecha latinoamericana frente a la izquierda durante el Foro Madrid en Santiago de Chile, donde acusó a la izquierda de colonizar instituciones, universidades y medios de comunicación.

Milei afirmó que el continente se orienta hacia los valores que hicieron grande Occidente.

Destacó a Chile como ejemplo de estabilidad y crecimiento tras el derrocamiento de Allende.

Se reunió luego con el presidente chileno José Antonio Kast para abordar posiciones sobre libre mercado y seguridad.