Migración lanza plataforma digital para validar en línea la salida de menores de edad del país

La Dirección General de Migración y Extranjería lanzó una plataforma digital para la revisión y validación en línea de autorizaciones de salida para menores de 18 años.

Los padres deben obtener el permiso notarial, escanearlo, subirlo al sitio oficial de la institución y posteriormente recibirán un código QR para su validación.



El trámite requiere tener a la vista la documentación que acredite que el padre o la madre es el representante legal. La única vía para hacerlo es presentar la certificación de partida de nacimiento del niño, niña o adolescente que pretende salir del país.

También se debe tener a la vista el pasaporte del menor, así como conocer el destino y el tiempo de estadía. La plataforma permite enviar el documento escaneado con buena resolución y advertir si el personal de migración encuentra alguna corrección que deba realizarse. Solo se cuenta con cinco días hábiles después de la emisión y aprobación por migración.