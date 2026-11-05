Migración habilita plataforma digital para validar salida de menores

La Dirección General de Migración y Extranjería habilitó una plataforma digital para la revisión y validación en línea de autorizaciones de salida de menores de 18 años.

El trámite exige obtener el permiso notarial, escanearlo y subirlo al sitio oficial migracion.gov.sv para su revisión. Tras la aprobación, el usuario recibe un código QR para su validación.

La plataforma opera como un prechequeo que permite al personal de migración advertir si el documento requiere alguna corrección antes del viaje.

El solicitante cuenta con cinco días hábiles después de la emisión y aprobación por migración para completar el proceso.

El archivo escaneado debe subirse con muy buena resolución, según se detalló durante la presentación. En el control migratorio, ya sea en frontera o aeropuerto, los padres deben presentar de forma obligatoria el pasaporte vigente, la autorización fiscal original y el código QR de validación, digital o impreso.

Expertos señalan que muchos padres desconocen estos trámites y cometen errores que afectan sus viajes. Entre ellos, creer que el proceso no es riguroso por viajar con uno de los padres, o no tener los documentos actualizados.

La normativa exige a la vista la certificación de partida de nacimiento del niño, niña o adolescente, el pasaporte y conocer el destino y el tiempo de estadía.