Migración de los azacuanes marca el inicio de la temporada seca en la región

El paso de los azacuanes, sobre el territorio salvadoreño, y otros países marcan el fin de la época lluviosa, y es que estas aves aprovechan el cambio de clima para migrar.

Los azacuanes se trasladan en varios grupos y están conformados por diferentes especies de aves.

En los últimos días estos azacuanes han sido visto por los salvadoreños en diferentes sectores del país.

Los azacuanes recorren largas distancias, desde Canadá hasta la Patagonia.

El retorno de los azacuanes hacia el norte se da entre el mes de marzo y mayo según los especialistas.