Migración de los azacuanes marca el fin de la época lluviosa en El Salvador 

Estas aves aprovechan el cambio de clima para migrar hacia zonas más cálidas.

El paso de los azacuanes sobre el territorio salvadoreño marca el fin de la época lluviosa. Estas aves aprovechan el cambio de clima para migrar hacia zonas más cálidas y favorables para vivir.

Un especialista explicó que las aves utilizan las corrientes de aire que genera el cambio de clima para viajar y gastar menos energía.

Señaló que la gente tiende a pensar que es una sola especie, pero en realidad se conocen hasta 15 especies, entre ellas el zope cabeza roja, halcones y gavilanes.

Los azacuanes se trasladan en varios grupos y se asocian para protegerse entre ellas. Recorren largas distancias desde Canadá hasta la Patagonia.