Miedo a envejecer y dificultad para aceptarlo

Las arrugas, las canas y los cambios en la apariencia son parte del proceso natural de envejecimiento, sin embargo, alrededor del 80% de la población tienen temor a envejecer según un estudio internacional. Pero a pesar que esto es normal, ¿porque existe ese temor?

La presión social por mantener una apariencia joven es una de las causas que avivan esos temores en los adultos, el declive físico es la principal aumenta esa preocupación.

Las mujeres representan entre el 85% y 94% de quienes buscan hacerse procedimientos estéticos para mejorar su físico, mientras que los hombres rondan entre el 6% y el 15%.

Psicológicamente a la edad de entre 30 y 40 años, las personas comienzan a reflejar cambios biólogos reales. Y entre las operaciones más demandas están para rejuvenecer la mirada y eliminación de arrugas.