Microsoft prepara nuevas funciones de Windows para uso de IA

Microsoft prepara una nueva función para Windows 11 llamada escritura inteligente, pensada para que los usuarios decidan cuánta memoria RAM quieren destinar al procesamiento de inteligencia artificial, videojuegos y programas de alto rendimiento.

La herramienta, detectada en pruebas del sistema operativo, permite asignar memoria unificada directamente a los aceleradores de procesamiento. Esto facilita la ejecución de modelos de IA locales que requieren más recursos de los que ofrece la tarjeta gráfica.

Sin embargo, la compañía advierte que la memoria RAM reservada mediante este ajuste no estará disponible para el resto de las aplicaciones del equipo mientras permanezca activa.

En un mercado donde actualizar los componentes físicos de una computadora resulta cada vez más costoso, este avance busca optimizar el rendimiento del hardware existente para adaptar los equipos a las crecientes exigencias de la IA.