La piel humana alberga millones de microorganismos como bacterias, hongos y pequeños ácaros. Muchos viven de manera natural en el cuerpo y forman un ecosistema conocido como microbiota cutánea.

Algunos habitan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas del rostro. Entre ellos están los ácaros del género Demodex, relacionados con las arañas.

Estos organismos diminutos pueden habitar los poros y folículos, especialmente en adultos. Generalmente no causan problemas y pasan completamente desapercibidos.

Sin embargo, cuando proliferan en exceso pueden relacionarse con ciertas afecciones cutáneas. Su presencia no significa que la piel esté sucia.

Muchos de esos microorganismos cumplen funciones beneficiosas y ayudan a mantener el equilibrio natural de la piel.