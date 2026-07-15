México y El Salvador celebrarán primer Congreso Empresarial Binacional en agosto

La Embajada de México y el Consejo de Negocios México-El Salvador realizarán el próximo 21 y 22 de agosto el primer Congreso Empresarial Binacional en la Biblioteca Nacional de El Salvador, un evento que espera reunir a empresarios, inversionistas, representantes de gremiales y emprendedores de ambas naciones para fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. El congreso, denominado «Innovación y Negocios», surge con la intención de que se realice de forma anual para dar continuidad a los esfuerzos de crecimiento económico bilateral, aprovechando los tratados de comercio existentes entre Centroamérica y México y una balanza comercial que supera los 3,500 millones de dólares entre 2025 y lo que va de 2026. El evento busca generar espacios de diálogo, networking e intercambio de experiencias que promuevan nuevas oportunidades de inversión, comercio e innovación para el empresariado de ambos países, destacando la competitividad de la oferta mexicana y la calidad e innovación de los servicios salvadoreños.