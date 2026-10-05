México reporta 50 millones de asistentes a actividades culturales en 2 años 

A dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Cultura presentó los avances en política cultural, que reportó un alcance de 50 millones de asistentes, según el reporte periodístico.

En dos años se organizaron 520,000 actividades culturales en las 32 entidades del país, y la política cultural se ancla en la cultura como derecho y herramienta de transformación.

Uno de los ejes es la educación artística: se invirtieron 1,850 millones de pesos en la renovación de escuelas del INA, el INBAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Orquesta Escuela Carlos Chávez, se intervinieron 2,352 espacios y se eliminaron las cuotas de inscripción para garantizar la gratuidad.