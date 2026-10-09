México: réferi de lucha libre fallece tras recibir maniobra en función estelar en Hidalgo 

Un réferi de lucha libre mexicana falleció durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, se desplomó sobre la lona tras una maniobra y no volvió a levantarse.

El hecho ocurrió durante el combate estelar en el Deportivo 11 de Julio, en el que participaban Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Al notar que el árbitro no reaccionaba, los luchadores detuvieron el enfrentamiento y solicitaron asistencia médica.

Los paramédicos ingresaron al cuadrilátero, pero Pineda ya había fallecido. En tanto, Hijo de Fishman, quien realizó la maniobra durante el combate, quedó a disposición del Ministerio Público.