México: dos personas mueren tras desplomarse una avioneta en Hidalgo

Dos personas murieron luego de que una avioneta se desplomara poco después de despegar de un aeropuerto de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo. El accidente ocurrió durante la fase inicial del ascenso de la aeronave.

De acuerdo con la información de la autoridad aeronáutica mexicana, el avión era una Cessna modelo 210 que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Morelos. Sin embargo, aproximadamente un minuto después de iniciar el vuelo, la aeronave se precipitó a tierra.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la avioneta perdieron la vida.