México avanza en nueva red de trenes de pasajeros para 41 millones de personas

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la construcción de una nueva red de trenes de pasajeros que busca conectar zonas metropolitanas, ciudades y comunidades del centro y norte de México.

Los nuevos proyectos conectarán regiones en las que habitan 41 millones de personas y se calcula una reducción de 40% promedio en el tiempo de viaje que hacen actualmente al trabajo, la universidad o la escuela, con alrededor de 220,000 personas usando la red diariamente.

La red contempla velocidades de diseño de entre 160 y 200 kilómetros por hora, y en conjunto los proyectos suman alrededor de 1,600 kilómetros de trenes de pasajeros.